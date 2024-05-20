Konserden çıkan gençler metroda ortalığı birbirine kattı

Kaynak: İHA
Konserden çıkan gençler metroda ortalığı birbirine kattı
Bursa’da dün 19 Mayıs kutlamaları kapsamında düzenlenen konserde gençler kavga etti. Bazı gençler taşkınlıklarına metroda da devam etti.

Bursa’da dün 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında çeşitli konserler düzenlendi. Konserler sırasında bazı gençler kendi aralarında kavga ederek taşkınlık yaşandı. Konser sonrası gençler metrolarda yoğunluk oluşturdu. Ulaşımın ücretsiz olmasını fırsat bilen bazı gençler taşkınlıklarına metroda da devam etti.

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Bursa'da dün akşam konser sonrası gençler kendi aralarında kavga etti. Ulaşımın ücretsiz olması nedeniyle metrolarda yoğunluk oluştu.

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Zaman zaman yoğunluk nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı gençler ise metroya tekme atarak içersinde sigara içti. Bazıları gençler tehlikeye aldırış etmeden raylarda gezindi.

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