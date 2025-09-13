Konseri izlemek için çıktığı çatıdan atıldı! Savcılık görüntüleri ihbar saydı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Konseri izlemek için çıktığı çatıdan atıldı! Savcılık görüntüleri ihbar saydı

Mersin'de düzenlenen Blok3'ün konserini, binanın çatısına çıkarak izlemeye çalışan gençler güvenlik görevlileri tarafından sert müdahale gördü. Biri çatıdan aşağı itilirken, diğer genç ise darbedildi. Cep telefonuyla görüntülenen olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Olay, dün akşam merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki Mezitli Belediyesi'ne ait Amfi Tiyatro'da meydana geldi. Özel bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen Blok3 konserinde bazı gençler, konseri tiyatro salonunun çatısından izlemeye çalıştı.

Çatıya çıkan kişilere özel güvenlik görevlileri sert müdahalede bulundu. Müdahale sırasında gençlerden biri 2 metre yükseklikteki çatıdan itilirken, bir genç ise darbedildi. Çatıdan itilen kişi, kısa süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalkıp bölgeden uzaklaştı.

Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri ihbar kabul eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı bildirildi.

Konseri izlemek için çıktığı çatıdan atıldı! Savcılık görüntüleri ihbar saydı

Konseri izlemek için çıktığı çatıdan atıldı! Savcılık görüntüleri ihbar saydı

Son Haberler
Özgür Özel belediye başkanının başını yakan itirafçının kimliğini açıkladı!
Özgür Özel belediye başkanının başını yakan itirafçının kimliğini açıkladı!
Manisa'da zehir tacirlerine geçit yok!
Manisa'da zehir tacirlerine geçit yok!
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı, trafik kilitlendi
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı, trafik kilitlendi
Uyuşturucu madde etkisinde trafiğe çıktı, ehliyetine el konuldu
Uyuşturucu madde etkisinde trafiğe çıktı, ehliyetine el konuldu
Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu: Tarihi dokuya yoğun ilgi
Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu: Tarihi dokuya yoğun ilgi