Konserleri iptal edilip soruşturma açılmıştı! Manifest'in Winx kostümleriyle çektiği klip sosyal medyayı ikiye böldü

Manifest müzik grubuna Küçükçiftlik Park'ında verdikleri konser sonrası soruşturma başlatılmıştı. Grup üyeleri dahil 7 kişi çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakılmıştı. Bir süredir ortalarda görünmeyen grubun Winx Club ile ortak hazırladıkları “Rüya” şarkısının klibi sosyal medyayı ikiye böldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manifest isimli müzik grubu tarafından verilen halka açık konser sırasında, şarkı söyleyen grup üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan şahıslar hakkında 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

KONSER GÖRÜNTÜLERİNE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Grup üyeleri, savcılık ifadelerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılmıştı. Konser görüntülerine ise “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti.

Konserleri bu süreçte tek tek iptal edilen grubun Türkiye turnesi de iptal edilmişti. Bir süredir ortalarda görünmeyen grubun, iş birliğiyle yaptıkları klip sosyal medyayı ikiye böldü.

‘RÜYA’ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLÜNDÜ

Manifest grubu, Winx Club ile ortak hazırladıkları “Rüya” şarkısıyla geri döndü. Grubun yeni şarkısı ve yeni klibi yine sosyal medyayı ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar klibi çok beğenirken şarkı sözlerinin Winx’le alakası olmadığını söyledi.

