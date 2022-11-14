Herkes boşandıktan sonra Hadise'nin yaptığı dansı konuşuyor

İş insanı Mehmet Dinçerler'le 4 aylık evliliğini geçtiğimiz ay bitiren Hadise kendini işine verdi. Konserden konsere koşan ünlü şarkıcı sahne kıyafetleriyle de özüne döndü
DANSI DA OLAY OLDU
Attığı her adım magazin gündemine taşınan güzel şarkıcı dün akşam bir mekanda sahne aldı. Siyah süper mini elbisesi ve iddialı danslarıyla olay yaratan Hadise'nin kasığına kadar olan yırtmacı dikkat çekti.
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