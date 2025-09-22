Konservatuvarın yeni yetenekleri belli oldu

13-14 Eylül tarihlerinde İzmit ve Gebze'de gerçekleştirilen sınavlara 5 ile 55 yaş aralığındaki 2 bin 983 aday katıldı. Sınavlar; Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Sahne Sanatları bölümlerinde yapıldı.

Bu yıl Müzik Bölümüne Trompet, Karadeniz Kemençe ve Bas Gitar branşları ile Halk Dansları branşının eklenmesiyle konservatuvardaki branş sayısının 29'dan 33'e yükseldiği belirtildi. Sınavda başarılı olan 385 öğrenci için kayıt işlemlerinin başladığı ve 24 Eylül Çarşamba gününe kadar devam edeceği öğrenildi.

Kayıt için Fuar içindeki konservatuvar binasına gelen öğrenciler, eğitmenleriyle de tanışma fırsatı buldu. 7 ayrı bölüm ve 33 branşta eğitim veren konservatuvarda yeni eğitim dönemi 29 Eylül Pazartesi günü başlayacak.