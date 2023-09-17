Konservelerde büyük tehlike. Bir kadın yediği konserve sonrası vefat etti.

Iğdır’da bir kadın kendi eliyle yaptığı ev tipi sebze konservesinden zehirlenerek hayatını kaybetti. Uzmanlar ev tipi konservelerde dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

Konservelerde büyük tehlike. Bir kadın yediği konserve sonrası vefat etti.

Iğdır’da yaşayan 4 çocuk sahibi H.Y. (68) ve C.Y (67) çifti, geçen ay ev tipi sebze konservesi tüketti. Bir gün sonra C.Y, çift görme, konuşma bozukluğu ve solunum sıkıntısı şikayetleriyle Iğdır Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

KENDİ YAPTIĞI KONSERVEDEN ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETTİ

Tetkiklerde botulizm (toksinden kaynaklanan zehirlenme türü) teşhisi konulan ve konserveden zehirlendiği anlaşılan C.Y, yoğun bakımda yapılan müdahaleye karşın hastanedeki 3. gününde hayatını kaybetti.

konserve6.jpg

EŞİ YOĞUN BAKIM TEDAVİSİYLE HAYATA TUTUNDU

Hastaneye kaldırılan eşinden 2 gün sonra benzer şikayetlerle Iğdır’daki hastaneye başvuran H.Y ise daha sonra Erzurum Şehir Hastanesi Acil Yoğun Bakımda tedaviye alındı. Burada 4 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren H.Y, enfeksiyon hastalıkları servisindeki tedavisinin ardından geçen hafta taburcu edildi.

AĞIZ KURULUĞU, YUTMADA GÜÇLÜK

Şehir Hastanesi Acil Yoğun Bakım doktorlarından Nurda Öztürk Gündoğdu, H.Y’yi yoğun bakımda 4 gün takip ettiklerini söyledi.

Hastanın konserve yeme öyküsü sonrasında ağız kuruluğu, yutmada güçlük gibi şikayetlerle dış merkezden kendilerine sevk edildiğini belirten Nurda Öztürk Gündoğdu şöyle konuştu:

“Hastalar genelde ağız kuruluğu, çift görme, yutma ve konuşma bozukluğu ya da solunum sıkıntısı gibi semptomlarla geliyor. Hastamızın eşi Iğdır’da yoğun bakım takibinin 3. gününde vefat ediyor. Hastamız ilk geldiğinde hayati tehlikesi olması sebebiyle yoğun bakımda takip ettik.”

konserve1.jpg

EVDE YAPILAN KONSERVELERİN STERİLİZE EDİLMESİ GEREKİYOR

Gündoğdu, şu uyarılarda bulundu:

“Botulizm toksini hayatı tehlike edecek etki oluşturabiliyor. Genelde halkımız konservesini evde yapıyor. Konserve yapılırken uygun koşullarda sterilize edilmesi ve kapağının kapatılması gerekiyor. Bu nedenle ev konservesinden ziyade uygun koşullarda sterilize edilmiş, kapatılmış ve son kullanma tarihi geçmemiş konserve tüketilmeli.”

Bozuk konserveler küçük miktarda tüketilse bile hayati tehlike oluşturabildiğine dikkati çeken Gündoğdu, konserve tüketildikten 1 gün ya da haftalar sonra da semptomların gelişebildiğini dile getirdi.

konserve2-001.jpg

EŞİNİN VEFATINDAN HABERİ YOKTU

Gündoğdu, konserve tüketimi sonucu söz konusu şikayetler durumunda derhal acil servise başvurulmasını istedi.

Bu tarz vakaların çok sık görülmediğini anlatan Gündoğdu, “Eğer toksin çok alındıysa vücuttaki bazı sinir hücrelerini etkileyebiliyor ve hastadan hastaya semptomların şiddeti değişiyor. Hastamızın ailesi eşinin vefatını kendisine belirtmemişti, eşini kaybettikten birkaç gün sonra bize başvurmuş ve eşinin vefatından haberi yoktu, biz de eşinin vefatını yakınlarından öğrenmesini istedik. Hastamız için yoğun mücadele verdik ve antitoksin uyguladık, tedaviye yanıt aldık.” ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Memnune Şengül ise gıda zehirlenmelerinin daha çok ev tipi konservelerin tüketimiyle yaşandığını söyledi.

Konserve hazırlarken temizlik ve hijyene dikkatin yanı sıra taze gıdaların bekletilmeden işlenmesini ve bozulmamış ürünlerin tercih edilmesini öneren Şengül, konserve kabına ürün doldurulduktan sonra havasının alınıp kapağının iyi kapatılması gerektiğini söyledi. Şengül, şunları kaydetti:

ISIL İŞLEM ÇOK ÖNEMLİ

“Konserve yapımında mikroorganizmaları öldürmek için ısıl işlem çok önemli. Evlerde bu işlem yeterli yapılmadığından meyve, sebzelerden bulaşmış olan mikroorganizmalar, konservenin depolanması sırasında çoğalarak bozulmalara yol açıyor, bozulmuş konserve tüketimi de zehirlenmelere neden oluyor. Fasulye, bezelye ve benzeri düşük asitli ev konservelerinde meydana gelen bozulmalara ‘botulizm’ diyoruz ve ölümlere yol açıyor.”

KÖPÜK VARSA TÜKETİLMEMELİ

Prof. Dr. Şengül, “Kapağı şişmiş konservelerin tüketilmemesi lazım. Konserve kutusunda ezik çizik, göçük olanlar varsa kapaklar şişme yapmışsa satın almayalım. Kapağı açıldığında kötü koku, renk değişimi ve köpük varsa bunlar tüketilmemeli. Konserve açıldıktan sonra ise çok bekletilmeden tüketilmeli.” uyarılarını yaptı.

-

İlgili Haberler
Gıda zehirlemesi yaşamak istemiyorsanız dikkat. Uzmanından kışlık konserve uyarıları
Konserve pişirmek için yakılan ateş çatıda yangın çıkardı
Konserve pişirmek için yakılan ateş çatıda yangın çıkardı
Kışlık konserve tüketirken dikkat
Konserve kutuda yarım kilo uyuşturucu yakalandı
Konservelerde ölümcül tehlike. Bu hatalara dikkat
Konserve balık sevenlere üzücü haber! İncelemeye alındı
Öne Çıkanlar
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Son Haberler
Livakovic şaşırttı, Dzeko kurtardı. Fenerbahçe'nin çok zorlandığı maçı nasıl kazandığını Sedat Kaya açıkladı Spor
Livakovic şaşırttı, Dzeko kurtardı. Fenerbahçe'nin çok zorlandığı maçı nasıl kazandığını Sedat Kaya açıkladı
Çorum'da korkutan yangın Güncel
Çorum'da korkutan yangın
Dünya modasını sarsan skandal hırsızlık Magazin
Dünya modasını sarsan skandal hırsızlık
Trabzonspor Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu. İki takımda da büyük sürpriz Spor
Trabzonspor Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu. İki takımda da büyük sürpriz
Özel okullar yana yakıla öğrenci arıyor. Binlercesi kapanacak Güncel
Özel okullar yana yakıla öğrenci arıyor. Binlercesi kapanacak
Kızını günde 111 kez arayan anneye hapis. Defalarca takip edip evine girmiş Güncel
Kızını günde 111 kez arayan anneye hapis. Defalarca takip edip evine girmiş
Erdoğan-Biden görüşmesi hakkında ABD basınından bomba iddia Güncel
Erdoğan-Biden görüşmesi hakkında ABD basınından bomba iddia