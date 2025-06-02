Konstantinopolis rezaleti ve Türkiye

İstanbul’da düzenlenen, 18. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'na Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Yunanistan, Slovenya Karadağ, Hırvatistan, NATO Askeri Komite Başkanı ve NATO Napoli Müşterek Kuvvet Komutan Yardımcısı katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz şöyle dedi:

“Bugün Türkiye dünya İHA pazarının yüzde 65'ine sahiptir.”

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da ekledi:

“Baykar'a yapacağımız teknik ziyarette bu gelişmeleri yerinde göreceğiz.”

Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın şirketi Baykar için çok değerli bir tanıtım ve arkasından da müşteri olabilecek alıcılarla ziyaret yapıldı.

Neden sadece Baykar?

Türkiye’nin tek savunma şirketi Baykar mı?

Duayen emekli diplomat Tugay Uluçevik bana gönderdiği mesajında çok önemli saptamalar yaptı. Özetliyorum:

“Yunan Savunma Bakanlığı (HNDGS ) resmi web sitesinde şu bölüm var:

HNDGS Başkanı, 27 Mayıs 2025 Salı günü Konstantinopolis'i ziyareti sırasında Yunanistan Başkonsolosu Konstantinos Koutras ile bir araya gelerek bölgesel ve uluslararası düzeydeki gelişmeleri görüştü. Daha sonra Ekümenik Patrikhane'ye gitti ve burada Ekümenik Patrik Hazretleri Sayın Bartholomew tarafından kabul edildi ve karşılıklı ilgi duyulan konuları görüştü.’

Yunanistan Genelkurmay Başkanı İstanbul'u ‘Konstantinopolis’ olarak adlandırmakta beis göremeyecek kadar sapık tarihî saplantılar içindedir.”

Diğer skandal boyutundaki diplomatik kriz ise şu oldu:

Yunan Genelkurmay Başkanı, Fener Rum Patriği'ne, Trakya'yı ve Gelibolu Yarımadası'nı, İstanbul Boğaz'ının Avrupa yakasına kadar olan Türkiye’nin vatan toprağını sınırlarımızı kaldırarak “Helen toprağı” olarak gösteren harita verdi.