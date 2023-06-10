Konstantinos Tsimikas için İstanbul'da

Liverpool forması giyen Yunan sol bek Konstantinos Tsimikas'ın menajeri Galatasaray'la transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'da.

Konstantinos Tsimikas için İstanbul'da

Editör: Hamza Özalkuş

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonun çalışmalarına başladı.
Sol bekte ciddi sıkıntılar yaşayan Galatasaray, Liverpool'un yıldızını listesine aldı.

Tsimikas'ın menajerinin transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldiği ve Galatasaray yöneticileri ile bir araya geldiği öğrenildi.
Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Yunan oyuncu, 13 milyon euro bedelle Olimpiakos'tan alınmıştı.
Bu sezon Kırmızılılar'la 28 maça çıkan Yunan sol bek, takım arkadaşlarına 6 kez gol pası verdi.

27 yaşındaki sol bek oyuncusunun Liverpool ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

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