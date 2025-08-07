Kontenjan azaldı, tercih stratejisi değişti



Üniversite adaylarının heyecanla beklediği tercih dönemi başladı. Adaylar, 1-13 Ağustos tarihlerinde tercihlerini yapabilecek. Ancak bu yıl tercih sürecinde önemli bir fark var: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan kılavuza göre, yaklaşık 185 bin kontenjan azaltıldı. "Bu gelişme, özellikle ön lisans ve TYT puan türüyle öğrenci alan programlarda başarı sıralamalarını doğrudan etkileyebilir" diyen Emine Torgut, bu yılki tercih dönemine dair önemli uyarılarda bulundu. Adayların başarı sıralamalarını dikkatle incelemeleri ve tercihlerinde uzman desteği almalarının büyük önem taşıdığını belirtti.

"24 TERCİH HAKKINI DA DOLDURMALARI ÖNEMLİ"



Torgut, "Adaylara tavsiyemiz, başarı sıralamalarını çok dikkatli incelemeleri. Kontenjan azaltmanın puan türlerine göre dağılımı belli olduğundan, bu yılki sıralama oynamalarını iyi değerlendirmeliler. Tercihlerini bir uzman eşliğinde yapmaları, mümkünse 24 tercih hakkını da doldurmaları önemli. Eğer bir yıl daha hazırlanmayı göze almıyorlarsa, sevecekleri, severek yapacakları, iş bulma imkânı sunan ve gelecek vaat eden bölümleri tercih listelerine eklemeliler" dedi.



"BU YIL DAHA YÜKSEK SIRALARDA KAPANABİLECEĞİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMALILAR"

"Puan türlerine göre taban puanların bu yıl daha yüksek sıralarda kapanabileceğini göz önünde bulundurmalılar" diyen Torgut, " Bu nedenle son birkaç yılın başarı sıralamalarını incelemeleri ve kontenjanı azaltılan bölümleri dikkatle değerlendirmeleri gerekiyor. Özellikle devlet üniversitelerinde kontenjanlarda ciddi bir düşüş var, ancak bu durumu genele yayarak düşünmeliler" uyarısında bulundu.

"ÜNİVERSİTEMİZDE UZMANLAR DEVREYE GİREREK ALTERNATİFLER SUNUYOR"



Torgut sözlerini şöyle sürdürdü:

"TYT puan türünde sıralamalarını daha özenle oluşturmalılar. Sıkça yapılan bir hata, öğrencilerin ‘puanıma bu bölüm geliyor' diyerek ilgisiz bölümleri tercih listesine eklemesi. Ancak yerleştikten sonra ‘puanıma geldiği için yazdım' diyerek mutsuz olabiliyorlar. Bu yüzden bir uzman eşliğinde tercih yapmak çok önemli. Uzmanlar, öğrencilerin ilgi alanlarına, yeteneklerine ve severek yapabilecekleri mesleklere uygun bölümleri seçmelerine yardımcı olur. Sevmeden yapılan bir işin ne anlamı var ne de mutluluk getirir. Öğrenciler, puan odaklı düşünmek yerine ilgi alanlarına hitap eden bölümleri araştırmalı. Bu noktada üniversitemizde uzmanlar devreye girerek alternatifler sunuyor, ölü tercihleri değerlendiriyor ve öğrencilerle akademisyenler ya da rektörlük uzmanları aracılığıyla görüşmeler organize ediyor."