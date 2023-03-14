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Konteyner aşı fabrikası Ruanda'da

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, "BioNTainer" adı verilen konteyner fabrikaların Ruanda'ya ulaşmasının tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 12:42
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Konteyner aşı fabrikası Ruanda'daya ulaştı

Konteyner aşı fabrikası Ruanda'da
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Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in mRNA tabanlı aşı üretimi için ürettiği konteyner Ruanda’ya ulaştı. Devlet Başkanı Kagame, bu fabrika sayesinde Afrika'da ilk kez A'dan Z'ye kapsamlı bir mRNA aşı üretim tesisinin kurulmuş olacağına dikkati çekti.

 

Başkent Kigali'de Haziran 2022'de temeli atılan üretim tesisine konuşlandırılacak konteyner fabrika, Afrika ülkelerinin mRNA aşılarına daha hızlı erişimini kolaylaştıracak. Mobil fabrikalar sonrasında Senegal ve Güney Afrika'ya da kurulacak.

Şirket, Kovid-19'un yanı sıra yeni geliştirdiği ve insanlar üzerinde denenecek mRNA tabanlı sıtma ve tüberküloz aşılarını da burada üretmeyi hedefliyor. Toplamda 6 adet 40'lık (uzunluğu 12 metre) konteynerden oluşan yapı "BioNTainer" olarak adlandırılıyor.

AA

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