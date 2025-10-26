Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Ayşe Baran koordinasyonunda, Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Nacar tarafından verilen eğitim, Samanköy Konteyner Kenti’nde bulunan Hayat İyi Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Eğitim kapsamında kadınlara genital hijyenin önemi, doğru temizlik alışkanlıkları ve enfeksiyonlardan korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi. Doç. Dr. Nacar, katılımcı kadınlardan gelen soruları da yanıtladı.
Etkinlikte Hemşirelik Fakültesi Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği intörn öğrencileri, çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak yüz boyama etkinliği düzenledi.
Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Ayşe Baran, toplum sağlığını korumaya ve farkındalık çalışmalarını yaygınlaştırmaya yönelik etkinliklerine devam edeceklerini söyledi.