Konteyner kentte korkunç iddia! Komşular görünce yakalandı

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası kurulan konteyner kentte cinsel istismar girişiminin yaşandığı iddia edildi.

8 yaşındaki çocuğu boş konteynere götürdüğü öne sürülen 57 yaşındaki şüpheli S.K tutuklandı. 8 yaşındaki çocuk ve kardeşi, devlet koruması altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan Güney Kore konteyner kentte 8 yaşındaki bir çocuğun 57 yaşındaki S.K.'nın cinsel istismar girişimine maruz bırakıldığı iddia edildi. S.K., pazartesi akşam saatlerinde konteyner kente girdi. S.K.'nın 8 yaşındaki çocuğu alarak boş bir konteynere götürdüğü iddia edildi.

Bunu gören konteyner kentte yaşayanlar, güvenliğe haber verdi ve polisler S.K.'yı gözaltına aldı. Bunun üzerine Adli Tıp Kurumu'na götürülen 8 yaşındaki çocuğun fiziki muayenesinde 'cinsel istismar bulgusuna rastlanmadığı' belirtildi.

Gözaltına alınan S.K. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevinde gönderildi. 8 yaşındaki çocuk ile kardeşi devlet koruması altına alındı. Çocukların anne ve babasının ayrı olduğu; babanın cezaevinde olması nedeniyle ise engelli olan dedeleriyle kaldığı öğrenildi.