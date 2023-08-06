Konteyner kentte uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Kırıkhan’da bulunan konteyner kentte B.Y’nin sırt çantası içerisinde ve M.G’nin ikametinde yapılan aramada; 31 adet captagon, 6.85 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. İki kişi uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Kırıkhan’da bulunan konteyner kentte B.Y’nin sırt çantası içerisinde ve M.G’nin ikametinde yapılan aramada; 31 adet captagon, 6.85 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. İki kişi uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.