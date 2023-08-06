Konteyner kentte uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde polis tarafından konteyner kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Konteyner kentte uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Kırıkhan’da bulunan konteyner kentte B.Y’nin sırt çantası içerisinde ve M.G’nin ikametinde yapılan aramada; 31 adet captagon, 6.85 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. İki kişi uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.

Öne Çıkanlar
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Karabük'te panelvan ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı Güncel
Karabük'te panelvan ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Senegalli muhalif lider Sonko hastaneye kaldırıldı Dünya
Senegalli muhalif lider Sonko hastaneye kaldırıldı
Kavimler Göçü ve “Hudut Kartalları!” Yazarlar
Kavimler Göçü ve “Hudut Kartalları!”
Hadis deyince ne anlarsınız? Yazarlar
Hadis deyince ne anlarsınız?
2024 daha zor geçecek! Yazarlar
2024 daha zor geçecek!
Özel bakım odasına kilitlendi intihar etti Yazarlar
Özel bakım odasına kilitlendi intihar etti
Piyasa bozucusu JP Morgan’dan medet ummak! Yazarlar
Piyasa bozucusu JP Morgan’dan medet ummak!