Konteyner kentte yangın

Kaynak: İHA

Hatay’ın Antakya ilçesinde çıkan yangında depremzede ailelerin kaldığı 4 konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.

Korku saçan yangın, Antakya ilçesi Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'ndeki Haraparası konteyner kentte meydana geldi. Depremzede ailelerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.

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Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, yangını söndürmek için ilk müdahaleyi yaptı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Vatandaşların müdahalesi devam ettiği sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında 4 konteyner kullanılamaz hale geldi.

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