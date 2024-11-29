Konteynerda çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İHA
Konteynerda çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesinde TOKİ Konteyner Kentte Fatma Tüy'ün kaldığı konteynerde yangın meydana geldi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde konteynerde meydana gelen yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesinde TOKİ Konteyner Kentte Fatma Tüy'ün kaldığı konteynerde yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda konteyner kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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