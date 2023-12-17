Konteyner'da çıkan yangın vatandaşları korkuttu

Kaynak: İHA
Konteyner'da çıkan yangın vatandaşları korkuttu
Depremin yıktığı Adıyaman'da gece saatlerinde çıkan yangın sonrasında konteyner kullanılamaz hale geldi

6 Şubat depreminin yıktığı kent Adıyaman'da gece saatlerinde bir konteyner'da çıkan yangın sonrasında konteyner kullanılamaz hale geldi.

Adıyaman Merkez Mimar Sinan Parkı yakınlarında bulunan ve kime ait olduğu belirlenemeyen bir konteyner gece geç saatlerde alev aldı.

Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen yada yaralanan olmazken konteyner kullanılamaz hale geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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