Konteynerde yaşayan depremzededen yürek burkan açıklama: İki yıldan beri ben burada yağmurda çamurda sürünüyorum

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yaşayan depremzede vatandaşlar, depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hala konteynerlerde yaşadıklarını, evlerinin yapılmadığını ifade ettiler. Depremzede Şeref Okur "Mağduruz, kalacak bir yerimiz de yok. Bir maaşım da yok, bileğimin gücüyle yevmiyeye giden bir adamım. İki yıldan beri ben burada öyle sürüm sürüm sürünüyorum çamurda yağmurda" dedi. Huriye Sarıdoğan ise "Biz evimizin yapılmasını istiyoruz. İki senedir evimiz yapılmıyor. Evimizi istiyoruz biz" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Reşadiye ve Küçükçınar köylerinde yaşayan vatandaşlar, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerin üzerinden yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen hala evlerine kavuşamadıklarından yakındılar.

"İKİ YILDAN BERİ SÜRÜM SÜRÜM SÜRÜNÜYORUM"

Depremzede Şeref Okur şöyle konuştu:

"Bizim 6 Şubat depremlerinde evimiz yıkıldı. Mağduruz, kalacak bir yerimiz de yok. Bir maaşım da yok, bileğimin gücüyle yevmiyeye giden bir adamım. İki yıldan beri ben burada öyle sürüm sürüm sürünüyorum çamurda yağmurda. Konteynerimiz de akıyor. Bize devletimizin yardım etmesini bekliyoruz. Hızar motoru ve yevmiyeye giderekten evimin geçimini sağlıyorum. Gelirim yok, emekli değilim. Evler bir buçuk, iki milyon 750 bin lirayı devletimiz karşılayacak, geri kalan parayı ben nasıl karşılayacağım? Bunu karşılayamazsam dışarıda mı yatacağım böyle devamlı? Bankalara gittim müracaat ettim bankalar diyor ki "emekliliğin yok bir şeyin yok sana kredi veremem" dediler. Ben nasıl yaşayacağımı şimdi şu an bilmiyorum. Sayın devletimizden yardım bekliyorum."

"EV PARASI VERECEK DURUMDA DEĞİLİM"

Nazlı Okur ise "Evim yıkıldı yıkılalı perme perişanım. 6 metrekare yerde yaşanabilir mi dört kişiyle? İki oğlum, eşim ve ben kalıyorum. Banyomuz dışarıda. Konteyner ile verilen banyoyla evimin dört tarafı yol, buyursun gelsinler baksınlar, orada bir bayan olarak nasıl banyo yapabilirim ben? Evim yola bakıyor. Nasıl yaptıralım? Ben astım KOAH hastasıyım, eşim iki sefer anjiyo oldu kalpten. Çocuklarım bir yere giremedi sigortalı bir işte çalışamıyorlar. İşsiz güçsüzüz. Bir eşimin şurada yaptığı ile geçinmeye çalışıyoruz. Ben ev kadınıyım bana kredi vermezler. Ben 2 milyona ev alacak durumda değilim. Ev parası verecek durumda değilim. Ben bu yaşta 50 yaşındayım, 50 yaşından sonra hadi beni kim alıyorsa işçi gideyim ben çalışayım da evimi yaptırayım. Kaç senede yaptırabilirim çalışarak" diye konuştu.

"İKİ SENE OLDU DAHA GELİP SONRA EDEN OLMADI"

Küçükçınar köyünde yaşayan İbrahim Gökmen, "Bizim Kahramanmaraş depreminde ağır hasar alan evimizi daha sonra gelen ekipler yıktı. "Size evin yerine ev yapılacak" dediler. Biz de tapulu olan yerimize evi yaptırmak istiyoruz. Evrakları her şeyi şeye teslim ettik Osmaniye İl Özel İdaresi’ne, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne. "Başlanacak" dediler iki sene oldu daha gelip soran eden olmadı. Müteahhit yapacak oldu ama bir ödenek falan bir şey çıkmadı daha. "İhaleden sonra yapılacak" dediler iki sene oldu daha yapılmadı. Burada odunlukta yaşıyoruz. Kış da geldi durumumuz da pek iyi değil. Bunun bir an önce yapılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Bir başka depremde Huriye Sarıdoğan ise "Biz evimizin yapılmasını istiyoruz. İki senedir evimiz yapılmıyor. Evimizi istiyoruz biz" ifadelerini kullandı.