Kontrol noktasında TIR dehşeti! Jandarma aracı kanala uçtu: Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkunç bir kaza meydana geldi. Bir TIR sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrol noktasında jandarma aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle jandarma aracı yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada 2’si jandarma olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hüseyinli gişelerinden çıkış yapan çıkış yapan 34 R 0717 plakalı TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrol noktasındaki jandarma aracına çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan ekip aracı yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ekip aracında bulunan 2 jandarma personeli ve TIR'da bulunan 2 şoför ile bölgedeki 1 kişi yaralandı. 5 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Su kanlına düşen Jandarma aracı çekici ile olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

