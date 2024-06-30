Kontrolden çıkan araba gece kulübüne girdi

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan araba gece kulübüne girdi

İstanbul Bakırköy’de kontrolden çıkan otomobil gece kulübüne girdi. Kazada aracın sürücüsü yaralanırken gece kulübünde maddi hasar meydana geldi.

Bakırköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü otomobiliyle gece kulübüne daldı.

Edinilen bilgiye göre otomobiliyle seyir halinde olan A.M.G. isimli bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ardından aracıyla cadde üzerinde bulunan gece kulübüne girdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan kadın sürücü A.M.G.'yi sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası gece kulübünde hasar oluşurken otomobil ise çekici yardımı ile çıkartıldı.

Kazayla ilgili konuşan iş yeri çalışanı Mahmut Ararat, “Araba süratli geliyordu. Hakimiyetini kaybetti galiba iş yerine giriş yaptı. Kadını zar zor kurtardık. Ben yukardaydım. Ses geldi. Kadını çıkarıp ambulans çağırdık. Kaza saat 09.45'te oldu. Kadının durumu iyiydi. Biraz eli falan incinmişti, korkmuştu. İş yerinde bayağı bir hasar oluştu” dedi.

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