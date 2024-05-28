Kontrolden çıkan araç direğe çarparak durabildi: 1 ölü

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan araç direğe çarparak durabildi: 1 ölü

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin kontrolünü yitiren sürücü, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Ağır yaralanan sürücü, tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgileri göre kaza Kadı Burhannettin Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Serdar Karaaslan (21) idaresindeki 07 APS 835 plakalı Opel marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak yan yattı.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Karaaslan hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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