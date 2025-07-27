Kontrolden çıkan araç ekin tarlasına savruldu: 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan araç ekin tarlasına savruldu: 4 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yoldan çıkarak ekin tarlasına savrulan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir Konya kara yolu Çukurağıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya il merkezi istikametine seyir halinde olan sürücüsünü ismi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ekin tarlasına savruldu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada araç sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan O.G., R.Ö., M.O. ve A.S.A. adrese gelen ambulanslar tarafından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Kontrolden çıkan araç ekin tarlasına savruldu: 4 yaralı

Kontrolden çıkan araç ekin tarlasına savruldu: 4 yaralı

Kontrolden çıkan araç ekin tarlasına savruldu: 4 yaralı

Kontrolden çıkan araç ekin tarlasına savruldu: 4 yaralı

Son Haberler
Diyarbakır’da fırtınanın acı bilançosu! Çatılar uçtu, hayvanlar öldü
Diyarbakır’da fırtınanın acı bilançosu! Çatılar uçtu, hayvanlar öldü
Dünyaca ünlü yayın kuruluşundan 'Kapadokya' paylaşımı! Göreme’nin efsanesi 46 milyonla buluştu
Dünyaca ünlü yayın kuruluşundan 'Kapadokya' paylaşımı!
Korkutan çaresizlik! İki ayrı besicinin 210 hayvanı telef oldu
Korkutan çaresizlik! İki ayrı besicinin 210 hayvanı telef oldu
Orman yangınlarında 3 mahalle için tahliye kararı!
Orman yangınlarında 3 mahalle için tahliye kararı!
Ahmet Hakan'dan Arda Turan'a eleştiri
Ahmet Hakan'dan Arda Turan'a eleştiri