﻿Kontrolden çıkan araç iki tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kavak kasabası yolunda Ethem S.'nin kullandığı hafif ticari araç, İ.I.'nın kullandığı TIR'la çarpıştıktan sonra T.T. idaresindeki TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Ethem S., sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Araçta sıkıştığı yerden ekiplerce çıkarılan Yılmaz M.'nin ise Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle Nevşehir-Kavak kasabası yolu uzun süre trafiğe kapanırken, yolda uzun tır kuyruğu oluştu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)