25 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kontrolden çıkan araç iki tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kontrolden çıkan araç iki tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Nevşehir'de kontrolden çıkan hafif ticari araç iki tırla çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 01:45
Takip Et

Kontrolden çıkan araç iki tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kontrolden çıkan araç iki tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
+
Aa
-

Edinilen bilgiye göre, Kavak kasabası yolunda Ethem S.'nin kullandığı hafif ticari araç, İ.I.'nın kullandığı TIR'la çarpıştıktan sonra T.T. idaresindeki TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Ethem S., sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Araçta sıkıştığı yerden ekiplerce çıkarılan Yılmaz M.'nin ise Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle Nevşehir-Kavak kasabası yolu uzun süre trafiğe kapanırken, yolda uzun tır kuyruğu oluştu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
1
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
2
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
3
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
4
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
5
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
6
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿İstanbul’un dört ilçesinde çarpıcı anket. Büyük düşüş dikkat çekti
7
﻿İstanbul’un dört ilçesinde çarpıcı anket. Büyük düşüş dikkat çekti
﻿İstanbul’un dört ilçesinde çarpıcı anket. Büyük düşüş dikkat çekti
﻿Aracını durdurup Osmangazi Köprüsü'nden atladı
﻿Aracını durdurup Osmangazi Köprüsü'nden atladı
﻿Aracını durdurup Osmangazi Köprüsü'nden atladı
﻿Bulgaristan'da kuş gribi alarmı: 19 bin tavuk itlaf edilecek
﻿Bulgaristan'da kuş gribi alarmı: 19 bin tavuk itlaf edilecek
﻿Bulgaristan'da kuş gribi alarmı: 19 bin tavuk itlaf edilecek
﻿Kontrolden çıkan araç iki tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Kontrolden çıkan araç iki tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Kontrolden çıkan araç iki tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿ABD: Rusya nükleer silah kullanırsa sonuçları ağır olacak
﻿ABD: Rusya nükleer silah kullanırsa sonuçları ağır olacak
﻿ABD: Rusya nükleer silah kullanırsa sonuçları ağır olacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.