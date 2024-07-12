Kontrolden çıkan araç kamyonete çarptı. 3 yaralı

Olay, Erikli Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Fatih Adanur'un kullandığı 34 KCF 277 plakalı otomobil, Adil Sokak üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce bir sitenin demir korkuluklarına çarparak daha sonra park halindeki bir kamyonete çarptı.

Kazada yaralanan Fatih Adanur, Merve Adanur ve Gülcan Adanur'a çevredeki vatandaşlar yardım etti ve 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak daha sonra Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili detaylı bir tahkikat başlatırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.