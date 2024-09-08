Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti: 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti: 2 ölü, 3 yaralı

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin karşı şeride geçerek başka bir araçla çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Burdur-Fethiye karayolunun Kuruçay mevkiinde gerçekleşti. Mehmet Peşen (18) yönetimindeki 15 ACL 809 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, kontrolünü kaybedip taklalar atarak karşı şeride geçti ve Ali Ç. (33) idaresindeki 15 DF 105 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı.

Kazanın sonucunda, Tofaş marka aracın sürücüsü Mehmet Peşen ve yolcusu Emir Özer (20) yaşamını yitirdi. Diğer aracın sürücüsü Ali Ç. ile araçta bulunan Fatma Ç. (31) ve Duru Ç. (7) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Fatma Ç.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazanın ardından savcılık inceleme yaparken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda yaklaşık 2 kilometrelik trafik yoğunluğu oluştu ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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