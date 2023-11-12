Kontrolden çıkan araç köprüden nehre uçtu

Edinilen bilgiye göre, Uşak'tan İzmir istikametine giden Çağlar Uzun (28) idaresindeki 64 AJ 516 plakalı hafif ticari araç yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkması sonucu Gediz Köprüsü'nden nehre uçtu.

Yaklaşık 25 metre yükseklikten Gediz Nehri'ne ters bir şekilde saplanan aracın sürücüsü Çağlar Uzun (28) ve araçta yolcu olarak bulunan Naci Şen (32) olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Çağlar Uzun’un annesi Gülşen Uzun (60) da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Feci kazayı duyup olay yerine gelen yakınları, sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde yaşamını yitiren 2 kişi ile hastanede hayatını kaybeden anne Gülşen Uzun’un cansız bedeni Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

