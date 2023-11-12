Kontrolden çıkan araç köprüden nehre uçtu

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç Gediz Köprüsü'nden nehre uçtu. Gediz Nehri'ne ters saplanan araçta bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kontrolden çıkan araç köprüden nehre uçtu

Edinilen bilgiye göre, Uşak'tan İzmir istikametine giden Çağlar Uzun (28) idaresindeki 64 AJ 516 plakalı hafif ticari araç yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkması sonucu Gediz Köprüsü'nden nehre uçtu.

Yaklaşık 25 metre yükseklikten Gediz Nehri'ne ters bir şekilde saplanan aracın sürücüsü Çağlar Uzun (28) ve araçta yolcu olarak bulunan Naci Şen (32) olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Çağlar Uzun’un annesi Gülşen Uzun (60) da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Feci kazayı duyup olay yerine gelen yakınları, sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde yaşamını yitiren 2 kişi ile hastanede hayatını kaybeden anne Gülşen Uzun’un cansız bedeni Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Öne Çıkanlar
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Son Haberler
Mardin'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı Gündem
Mardin'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Asi nehrine düşen ineği itfaiye kurtardı Gündem
Asi nehrine düşen ineği itfaiye kurtardı
Hatay'da seyir halindeki araç birden bire alevler içinde kaldı Gündem
Hatay'da seyir halindeki araç birden bire alevler içinde kaldı
İsrailli Bakan'dan skandal ifadeler: HAMAS'ı destekleyen herkes yok edilmeli Dünya
İsrailli Bakan'dan skandal ifadeler: HAMAS'ı destekleyen herkes yok edilmeli
Binlerce yıllık gizem çözüldü. Bataklık gerçekleri ortaya çıktı Dünya
Binlerce yıllık gizem çözüldü. Bataklık gerçekleri ortaya çıktı
Otomobil nehre uçtu, 3 ölü Gündem
Otomobil nehre uçtu, 3 ölü