Kontrolden çıkan araç otomobile çarparak takla attı. 1 yaralı

Küçükçekmece’de kontrolden çıkan otomobil hastaneden çıkan araca çarpması sonucu takla atarken, bir kişi hafif yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kontrolden çıkan araç otomobile çarparak takla attı. 1 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yarımburgaz istikametine giden Ramazan Yıldız idaresindeki 34 DYZ 641 plakalı otomobil, o sırada hastaneden çıkan Cengiz Dervişoğlu yönetimindeki 34 GGS 382 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yıldız idaresindeki otomobil, refüje vurarak takla attı.

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Kazada sürücü Ramazan Yıldız hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hayati tehlikesi olmayan Yıldız, ambulansta ayakta tedavi edildi.

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Takla atan araç ise çekici yardımıyla kaldırılırken diğer araçta ise maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle bir süre duran trafik aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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