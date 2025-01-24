Kontrolden çıkan araç, park halindeki 2 otomobile çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan araç, park halindeki 2 otomobile çarptı

Eskişehir'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki 2 araca çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaza, bu sabah saatlerinde Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; caddede seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda park halindeki araçlara 2 araca çarptı.

Kaza sonrasında araçlarda büyük ölçüde maddi hasar oluşurken, otomobiller kullanılmayacak hale geldi.

Olay yerine ihbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralandığı öğrenilen, 34 EVS 737 plakalı aracın sürücüsü ise ambulansla, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan dolayı caddede trafik kısa süreli aksadı.

"Camdan baktım, bizim arabaya vurmuş"

Park halindeki aracında hasar oluşan Hamit Bilek, "Ben evde uyuyordum, arabanın sirenleri öttü. İkinci katta oturuyorum. Camdan baktım, bizim arabaya vurmuş. "Düz giderken direksiyonum kitlendi, onun için vurdum" diyor. Kaşının üstünde hafif kanama vardı, hastaneye götürdüler. Araba pert olmuş" dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Kontrolden çıkan araç, park halindeki 2 otomobile çarptı

Kontrolden çıkan araç, park halindeki 2 otomobile çarptı

Kontrolden çıkan araç, park halindeki 2 otomobile çarptı

Kontrolden çıkan araç, park halindeki 2 otomobile çarptı

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