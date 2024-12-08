Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı

Denizli Acıpayam'da seyir halindeki araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu.

Denizli'nin Acıpayam İlçesi'nde seyir halindeki araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Acıpayam İlçesi, Köke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Acıpayam İlçesi istikametinden Kelekçi Mahallesi istikametine seyir halindeki otomobil Köke makası olarak bilinen noktaya geldiğinde henüz bilinmeyen bir nedenden sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç şarampole uçtu. Araç sürücüsü kazada hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazanın ardından araçta maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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