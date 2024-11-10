Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı var

Bursa İnegöl'de kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan sürücü Ömer A. (33) yönetimindeki 16 KMN 78 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç takla atarak yoldan çıktı. Kaza sonucu ters duran aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı var

Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı var

Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı var

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