Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu. 1 ölü

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu. 1 ölü

Bursa'nın İznik ilçesi Orhangazi-İznik yolu üstünde kontrolden çıkan araç tarlaya yuvarlandı. Yaşanan kazada, sürücü hayatını kaybetti.

İznik ilçesi Orhangazi-İznik yolu üzerinde meydana gelen olayda, ismi henüz belirlenemeyen sürücü kontrolündeki 41 AAG 539 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya uçtu.

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İhbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri sürücünün bölgede hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Savcılık incelemesinden sonra sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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