Kontrolden çıkan beton mikseri trambüse çarptı: 4 yaralı

Kaynak: İHA

Malatya'da kontrolden çıkan beton mikserinin trambüse çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, saat 21.30 sıralarına Malatya-Elazığ karayolu üzeri TÜVTÜRK Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen A.R.Ç. idaresindeki 44 AFZ 236 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkarak durağa yanaşmakta olan V.Ö. yönetimindeki 44 AG 013 plakalı trambüse çarptı.

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Trambüsün kullanılmaz hale geldiği kazada, beton mikseri sürücüsü ile trambüste yolcu olarak bulunan İ.H.G. ,Y.D. ve S.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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