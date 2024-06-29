Kontrolden çıkan cip polis otosuna çarptı: 2’si polis 3 yaralı

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan cip polis otosuna çarptı: 2’si polis 3 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan bir cipin polis otosuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si polis memuru olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay, Yıldızhan Mahallesi Zile Caddesi'nde gerçekleşti. Aslan A.'nın kullandığı 19 ADY 154 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak 19 A 7672 plakalı resmi polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan polis aracı, park halindeki iki otomobile daha çarptı ve araçlarda maddi hasar oluştu. Kazanın ardından bölge adeta savaş alanına döndü ve polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.

Kazanın sonucunda polis memurları Burhan Kayhan (31) ve Kadir Yanıçum (34) ile Ömer Çelik (47) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazadan sonra kaçan cip sürücüsü Aslan A.'nın aracı, TOKi konutları yakınlarında park halinde bulundu. Polis ekipleri, kısa sürede sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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