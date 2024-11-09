Kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

Kocaeli Dilovası'nda hafif ticari aracın yan yatması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hafif ticari aracın yan yatması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunda Dilovası ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden plakası öğrenilemeyen bir hafif ticari araç kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yolda yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar şehirdeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Aracın yol kenarına alınmasıyla trafik normal seyrine döndü. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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