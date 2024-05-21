Kontrolden çıkan kamyon devrildi. 1 ölü 2 yaralı

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan kamyon devrildi. 1 ölü 2 yaralı
Sivas-Erzincan karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek devrildi. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Sivas-Erzincan karayolu Seyfebeli geçidi yakınlarında meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, Erzincan istikametine giden S.D. yönetimindeki 58 NH 386 plakalı kamyon, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçti.

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Devrilen kamyonda bulunan Öner Camcı yaşamını yitirirken, sürücü ve T.K. ise yaralandı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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