Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir kamyonet devrildi ve olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, Ayaz Mahallesi Çalıca Ada mevkii yakınlarında saat 15.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Muharrem Ş. (50) yönetimindeki 16 SP 404 plakalı kamyonette bulunan 4 kişi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarında devrildi.

Kazada kamyonetin kasa bölümünde bulunan Cemal Şahin hayatını kaybederken, sürücü Muharrem Ş. ile yanında bulunan Firdevs Ş. (77) ve Songül Ş. (51) ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, Cemal Şahin'in cenazesi ise morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı.

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