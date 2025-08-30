Kontrolden çıkan minibüs, aydınlatma direği ve ağaçlara çarptı

Kaynak: İHA
Karaman’da kontrolünü kaybeden yolcu minibüsü, orta refüjü aşarak ters şeride geçti.Kaza sonrası şoför olay yerinden uzaklaşırken, minibüsün çarptığı çam ağaçları kökünden sökülürken, aydınlatma direği de yıkıldı.

Kaza, gece saat 23.50 civarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen yolcu minibüsü, şoförün direksiyon hâkimiyetini yitirmesi sonucu orta refüjdeki ağaçlar ile aydınlatma direğine vurdu.
Mantar dubalara da çarpan minibüs daha sonra hızını kesemeyerek karşı şeride geçti.

Minibüsün çarptığı ağaçlar köklerinden devrilirken, bir aydınlatma direği yol ortasına düştü.
Kazaya karışan sürücü daha sonra bölgeden ayrıldı. Kaza ihbarı üzerine adrese polis ekipleri gönderildi.
Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Elektrik dağıtım firması görevlileri ile belediyenin zarar tespiti yapmasının ardından kazaya karışan minibüs çekiciyle götürüldü.

