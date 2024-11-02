Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. Sürücüsü ölümden döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. Sürücüsü ölümden döndü

Kontrolden çıkan motosiklet Çorum'da bariyerlere çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralandı.

Çorum'da kontrolden çıkan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ölümden döndü.

aw320661-02.jpgKaza, Çorum-Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine seyir halinde olan Fatih Pilgir yönetimindeki motosiklet, Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

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Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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