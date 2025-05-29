Kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi İsmail Ogan Caddesi üzerinde meydana geldi. 07 UD 535 plakalı motosikletin sürücüsü Mehmet G., cadde üzerinde seyir halindeyken dengesini kaybederek yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı sürücü Mehmet G., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün alkollü olduğu öğrenilirken,kazayla ilgili inceleme başlatıldı.