Kontrolden çıkan otomobil 40 metre yükseklikten uçtu

Araç içerisinde sıkışan 4 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

KAZA KASTAMONU-KARABÜK KARAYOLU'NDA MEYDANA GELDİ

Olay, Kastamonu-Karabük Karayolu üzerindeki Kurubenzinlik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karabük’ten Kastamonu yönüne seyir halinde olan Erdi B. yönetimindeki 78 AH 219 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil, kavşağa geldiği sırada direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil, yol kenarındaki bariyerleri aşarak yaklaşık 40 metre aşağıdaki tarım arazisine yuvarlandı.

ARAÇTA SIKIŞAN DÖRT KİŞİ KURTARILDI

Kazanın ardından otomobil içinde sıkışan sürücü Erdi B. ile yolcular İlknur O., Yusuf K. ve Abdüssamet Ö. için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine Kastamonu itfaiyesi, sağlık, polis ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabalarıyla araç içinden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Kazada ağır yaralanan dört kişinin hastanedeki tedavileri sürerken, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayın ardından itfaiye ekipleri, güvenlik amacıyla araçta bulunan elektrik aksamını devre dışı bıraktı.

ARAÇ VİNÇLE KALDIRILDI, OTOPARKA ÇEKİLDİ

Polis ve trafik ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulunarak çevrede güvenlik önlemleri aldı. Kazaya karışan otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak yediemin otoparkına götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.