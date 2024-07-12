Kontrolden çıkan otomobil 7 araç ile markete çarptı

Kaynak: AA
Kontrolden çıkan otomobil 7 araç ile markete çarptı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bir otomobil park halindeki araçlar ile markete çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Turgut Özal Bulvarı, Pazaraşağı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, İbrahim Akşen'in kullandığı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki 7 araca ve ardından bir markete çarparak durdu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Akşen ile birlikte araçta bulunan E.B.A. ve K.Y., ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumunun stabil olduğu bildirildi.

Çarpma sonucu markette ve park halindeki araçlarda hasar oluştu.

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