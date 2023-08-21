Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 ölü

İHA'nın haberine göre; kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza Nasıl Oldu?
Kaza, saat 01:00 sıralarında Ankara-Konya yolu üzerinde Koluman mevkiinde gerçekleşti. Ankara istikametine seyir halinde olan 06 V 0934 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil, yol kenarında bulunan ağaca çarptıktan sonra durabildi.
Kazada Kimler Öldü?
Kazada otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.