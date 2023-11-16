Kontrolden çıkan otomobil bariyere vurdu: 1 yaralı

Burdur-Antalya karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kontrolden çıkan otomobil bariyere vurdu: 1 yaralı

Kaza saat 14.05 sıralarında Burdur- Antalya karayolu Büğdüz Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan F.K.(20) idaresindeki 15 ABK 862 plakalı Tofaş otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak bariyere çarptı.

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Meydana gelen kazada sürücü F.K. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralı sürücü F.K. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonucu maddi hasar oluşan otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken hastaneye kaldırılan F.K.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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