Kontrolden çıkan otomobil beton zemine çarptı: 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin beton zemine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik-Söğüt-Eskişehir yolu üzerinde meydana geldi. Furkan Ç. idaresindeki 26 TZ 099 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak beton zemine çarptı. Kazada sürücü Furkan Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan Ceyda T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
(ZS-Y)

