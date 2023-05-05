Kontrolden çıkan otomobil durağa daldı

Arnavutköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, İETT durağına daldı. Durakta bulunan 2 kadın otomobil ile birlikte çayırlık alana savrularak yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil durağa daldı

(İHA) Kaza, 17.00 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi Memba Işıkları mevkiinde gerçekleşti.

İddiaya göre, Rasim A. kontrolündeki 34 CDP 07 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İETT durağına dalarak çayırlık alana uçtu.

Durakta bekleyen 2 kadın ise aracın çarpması ile birlikte çayırlık alana savrularak yaralandı.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazadan hemen sonra yaralılara yapılan müdahale cep telefonu kamerası ile anbean görüntülenirken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

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TRAFOLAR YERLERİNDEN SÖKÜLDÜ

Kaza nedeniyle yol kenarında bulunan trafik ışıklarının enerjisini sağlayan trafolar da zarar görerek yerinden söküldü.

Yerinden sökülen trafolar nedeniyle cadde üzerindeki trafik kontrolünü sağlayan trafik lambalarının elektrikleri kesildi. Kesilen elektrik sebebiyle kavşakta trafik karmaşası yaşanırken, muhtemel kaza riskleri de arttı.

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