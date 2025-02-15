Kontrolden çıkan otomobil elektrik panosuna çarptı!

Kaynak: İHA

Ankara’da kontrolden çıkan otomobil kaldırımda bulunan elektrik panosuna çarparak durabildi, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaldırımda bulunan elektrik panosuna çarparak durabildi, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

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Kaza saat 22.30 sıralarında Altındağ ilçesi Şehir Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. 24 AAS 511 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan elektrik panosuna çarptı.

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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 kişi sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkartıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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