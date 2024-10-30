Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktı: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktı: 2 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil orta refüje çarptı. Çarpma sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca-Yozgat karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Alaca'dan Yozgat istikametine seyir halinde olan Muhammet Furkan Çetin yönetimindeki otomobil Emniyet Kavşağı'na geldiği sırada kontrolden çıkarak orta refüje çıktıktan sonra yaya kaldırımına çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Ahmet Erdugan yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktı: 2 yaralı

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