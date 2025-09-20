Kontrolden çıkan otomobil, mobilya dükkanına girdi: 1 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Kozan çevre yolunda meydana geldi. Turgut D. idaresindeki 01 AHF 667 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak mobilya dükkanına girdi. Sürücünün yaralandığı kazada dükkanın camları kırılırken eşyalar etrafa saçıldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, hurdaya dönen araç, çekiciyle kaldırıldı.