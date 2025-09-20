Kontrolden çıkan otomobil muz serasına girdi: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Antalya'nın Serik ilçesinde direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü, otomobiliyle yoldan çıkarak yol kenarındaki muz serasına girdi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Serik ilçesi Eminceler Mahallesi Belek turizm yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Ü. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 3 metre derinlikte bulunan muz serasına çarptı ve burada asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sinan Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

aw542007-04.jpg

aw542007-07.jpg

aw542007-05.jpg

aw542007-03.jpg

aw542007-01.jpg

