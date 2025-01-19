Kontrolden çıkan otomobil önce bariyere sonra otobüse çarptı! 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil önce bariyere sonra otobüse çarptı! 1 yaralı

Kırıkkale’de bir otomobil sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptı daha sonra savrularak seyir halinde bulunan bir yolcu otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.R.K. idaresindeki 06 BDT 276 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil önce bariyere sonra otobüse çarptı! 1 yaralı

Savrulan otomobil, daha sonra Ankara'dan Yozgat'a yolcu taşıyan N.T.Ç. yönetimindeki 34 BN 1031 plakalı Mercedes marka otobüse arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan otomobil önce bariyere sonra otobüse çarptı! 1 yaralı

Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kullanılamaz hâle gelen otomobil, trafik ekiplerince yapılan işlemlerin ardından otoparka çekildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil önce bariyere sonra otobüse çarptı! 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil önce bariyere sonra otobüse çarptı! 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil önce bariyere sonra otobüse çarptı! 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil önce bariyere sonra otobüse çarptı! 1 yaralı

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