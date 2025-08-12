Kontrolden çıkan otomobil oto yıkamacıya uçtu

Kaynak: İHA
Ankara'da kontrolden çıkan otomobil oto yıkamaya uçtu. Kazada 3 kişi yaralanırken 4 araç ise zarar gördü.

Kaza, Ankara'nın Sincan ilçesinde gerçekleşti. İddialara göre, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle oto yıkamanın önündeki kaldırımdan havalandı. Havalanan otomobil önce oto yıkamanın önündeki ağaca ve trafik tabelasına, sonra yıkamadan çıkan bir araca, daha sonra oto yıkamanın önündeki taksiye çarptı.

Kaza anında etraftan seken taş ve dal parçalarının çarptığı başka bir araç daha zarar gördü. Aracın çarpmasıyla yerinden fırlayarak uçan direk, dükkanın önünü temizleyen görevliye çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından görevlinin kafasının yaralandığı ve bacağının kırıldığı, kazaya sebep araçtaki 2 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar hastaneye götürülürken polis ekibi ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

